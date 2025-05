Neben den Bedingungen, die auch für andere Kur- und Erholungsorte gelten, müssen Heilbäder in Brandenburg weitere Voraussetzungen erfüllen. Dabei gibt es Mineral-, Thermal-, Sole- und Moorheilbäder. Orte, die sich so bezeichnen wollen, müssen über ein natürliches Heilmittel im Boden verfügen, dass wissenschaftlich anerkannt und bewährt ist.

Die Sole, die in Burg genutzt wird, kommt aus einem einzigen Bohrloch an der Therme und wird von dort im Ort verteilt. Dafür gibt es eigens eine "Sole-Tankstelle". Für die Mini-Gradierwerke ist etwa ein Kubikmeter Sole nötig, sagt Bürgermeister Ragotzky. Etwa einmal im Jahr müsse aufgefüllt werden. Burg hat lange an seinem neuen Status gearbeitet und eigens ein Gutachten für die Kurortentwicklung in Auftrag gegeben, erzählt der Bürgermeister. Das habe ergeben, dass die Burger Thermalsole weiter verbreitet und bekannter gemacht werden solle.

Die Entscheidung, ob die Maßnahmen ausreichen, habe ein Beirat des Landes getroffen, erzählt Ragotzky. Für die Beurteilung hätten die Mitglieder den Ort inspiziert und dann ihre Entscheidung getroffen.

Mit dem neuen Status erhofft sich die Gemeinde auch mehr Förderung vom Land. Zahlreiche Infrastrukturobjekte - allein 80 Brücken gebe es in Burg - müssten erhalten werden, dazu über 50 Kilometer Radwege. "Da hoffen wir schon, dass wir über diesen Heilbadstatus eine entsprechende Förderung kriegen", so Ragotzky.