Ein Berliner Anästhesist steht am Dienstag vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, für den Tod einer Frau im Jahr 2020 verantwortlich zu sein. Die Patientin war nach monatelangem Wachkoma im Krankenhaus gestorben.



Die 59 Jahre alte Frau war zunächst wegen eines schweren Rückenleidens in Behandlung bei einem Orthopäden. Ende Januar 2020 hatte dieser der Patientin in seiner Kreuzberger Praxis eine Schmerzspritze in den Lendenwirbelbereich geben wollen. Dabei wurde der jetzt angeklagte Facharzt für Anästhesie hinzugezogen, weil er die Patientin dafür in Vollnarkose versetzen sollte.