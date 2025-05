Wenig Personal - Lange Warteschlange vor der Cottbuser Stadtverwaltung: Immer wieder dienstags....

Di 06.05.25 | 17:00 Uhr

An jedem Dienstag bilden sich vor der Cottbuser Stadtverwaltung lange Schlangen. Wer online keinen Termin ergattern konnte versucht an diesem Tag sein Glück. Die Stadt versucht, die Situation zu verbessern - und verteilt Nummern schon vor der Tür. Von Florian Ludwig



In Cottbus spricht manch einer schon von Berliner Verhältnissen: Immer dienstags, wenn die reguläre Sprechstunde beim Bürgerservice der Stadtverwaltung stattfindet, bildet sich in diesen Wochen eine lange Schlange vor dem Gebäude. Das Phänomen ist noch relativ neu, kostet viele Cottbuser aber Nerven. Denn nicht nur die Schlange ist lang, auch die Wartezeit. Mehrere Stunden müssen die Cottbuser hier ausharren - manche von ihnen völlig umsonst. Die, die hier in der Schlange stehen, wollen einen Termin beim Bürgerservice - wollen also beispielsweise einen Reisepass beantragen oder ihren Ausweis erneuern. Über die Online-Terminbuchung hatten sie kein Glück. Nur dienstags zwischen 13:00 und 18:00 Uhr können sie ohne Termin zum Bürgerservice kommen - und davon wird rege Gebrauch gemacht.



Die ersten warten ab 8:00 Uhr

Beispiel Dienstag, 6. Mai: Die ersten Wartenden stehen ab 8 Uhr vor dem Stadtbüro, obwohl die offene Sprechzeit erst um 13 Uhr beginnt. Schon vor der Sprechzeit wird vorsortiert: Lediglich 50 Menschen, die vor dem Eingang stehen, werden überhaupt in die Stadtverwaltung hineingelassen. Der Sicherheitsdienst verteilt dafür durchnummerierte Zettel. Wer einen solchen Zettel hat, darf in den Wartebereich gehen und sich hier eine Nummer ziehen - also den nächsten Zettel, mit einer Zahl darauf. Im Anschluss folgt die "normale" Wartezeit, bis man aufgerufen wird. Auch die kann mehrere Stunden betragen. Sie sei bereits das vierte Mal da, erzählt eine Cottbuserin. Sie hat sich einen Stuhl mitgebracht. In der letzten Woche habe sie sich beim Warten sogar einen Sonnenbrand geholt. So skurril die Situation auch ist - lustig ist sie für diese Cottbuserin nicht. "Ich finde es eine Sauerei. Man kriegt keine Termine, steht sich hier die Beine in den Bauch", sagt sie. Zuletzt habe sie fünf Stunden hier gestanden. Deshalb habe sie den Stuhl mitgebracht.



Frustration bei Wartenden

"Peinlich" und "unglaublich" findet ein weiterer Cottbuser, der in der Schlange wartet, die Situation. "Riesengebäude, ich tippe mal 300 Zimmer - und drei Angestellte", sagt er. Der Personalmangel sei hier deutlich spürbar. Auch er stand vor einer Woche bereits drei einhalb Stunden, ohne in die Verwaltung zu kommen. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes habe ihm geraten es noch einmal zu versuchen. Um 7:00 Uhr solle er sich am besten vor die Tür stellen. Öffnung für Angelegenheiten ohne Termin ist wohlgemerkt um 13:00 Uhr. Auch an diesem Dienstag verteilt der Sicherheitsdienst die handgeschriebenen Zettel, durchnummeriert von 1 bis 50. Die Cottbuserin, die mit ihrem Stuhl gekommen war, hat dieses Mal Glück. Sie bekommt die Nummer 36 - und ist erleichtert. Beim nächsten Mal, hatte sie sich schon vorgenommen, wäre sie sonst noch zeitiger da gewesen.



Verdi kritisiert Einsparungen

Marco Bedrich, Gewerkschaftssekretär von Verdi, sieht die Einsparungen in der Stadtverwaltung als Hauptgrund für das Wartechaos. Der Krankenstand sei in der Stadtverwaltung hoch, daher auch der Druck. Die Belastung für die Mitarbeitenden sei entsprechend groß. Weitere Sparpläne könnten das Problem in Zukunft noch verschärfen, sagt er. Carsten Konzack, der Fachbereichsleiter für den Bürgerservice, gibt zu, dass es aktuell nicht rund läuft. Er sagt aber auch, um 8:00 Uhr müsse niemand anstehen. "Man kann normal eine Stunde vorher kommen und sich da anstellen", sagt er. Die Bürger würden selbst entscheiden, wann sie sich anstellen wollen. Das Problem der Verwaltung sei aktuell ein hoher Krankenstand in Verbindung mit der Urlaubszeit in den Osterferien. Zudem sei die Verwaltung vor einiger Zeit wegen einer Software-Umstellung für eine Woche geschlossen gewesen; diese Woche habe ebenfalls gefehlt. Außerdem hätten viele neue Studierende im Sommersemester ein Studium an der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) begonnen - auch die würden sich nun ummelden wollen. Weil auch zwei Stellen derzeit nicht besetzt sind, würde sich der Personalmangel deutlich bemerkbar machen.



Situation soll sich in kommenden Wochen spürbar entschärfen

Die Lösung ist für Fachbereichsleiter Konzack denkbar einfach: Mit mehr Personal können mehr Termine vergeben werden und so müssen weniger Menschen zur offenen Sprechzeit kommen. Die Verwaltung arbeite mit Hochdruck daran, wieder stabiler besetzt zu sein, so Konzack. Mitarbeiter aus anderen Bereichen würden ebenfalls aushelfen.

Die Schlange gefalle auch ihm nicht. Doch eine solche Situation gebe es an offenen Sprechtagen auch in anderen Städten. Es werde derzeit jeden Tag besser, fast alle Studierenden seien beispielsweise mittlerweile angemeldet. "Wenn Sie in zwei Wochen wiederkommen, wird die Schlange auf jeden Fall, kürzer sein", sagt Konzack. Anders als Verdi rechnet Konzack auch nicht mit weiteren Kürzungen im Bürgerservice. Entgegenkommen würde der Verwaltung laut dem Fachbereichsleiter aber eine intensivere Nutzung der Online-Funktionen des Personalausweises. Wenn mehr Menschen diese Funktionen nutzen würden, wäre das ebenfalls eine Entlastung für die Verwaltung. Eine andere Option bietet die Stadtverwaltung selbst an: Immer montags, dienstags, donnerstags und freitags werden zwischen 8:00 und 9:00 Uhr kurzfristige Termine auf der Stadt-Webseite freigeschaltet. Aktuell sind aber auch die meist in kürzester Zeit vergeben.

