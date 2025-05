Einrichtung in Potsdam-Mittelmark - Wie ein Büro in Teltow Sprache auf Leichtigkeit prüft

Mi. 28.05.25 | 13:21 Uhr | Von Jacqueline Piwon und Michaela Grimm

Bild: rbb/Jacqueline Piwon

Mehr als zehn Millionen Menschen in Deutschland sind auf Leichte Sprache angewiesen, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. In Teltow gibt es dafür das einzige Prüfbüro für Leichte Sprache in Brandenburg. Von J. Piwon und M. Grimm

"Das verstehe ich nicht!" – das zuzugeben ist oft schambehaftet. Im Prüfbüro für Leichte Sprache in Teltow (Potsdam-Mittelmark) ist dieser Satz wichtig. Denn wenn die Prüferinnen und Prüfer etwas nicht verstehen, dann muss es noch verständlicher ausgedrückt werden. Janine Gaebel ist eine von ihnen. Einmal in der Woche trifft sie sich mit dem Team, das sich selbst die "Controllettis" nennt, in den Diakonischen Werkstätten in Teltow. Gemeinsam lesen sie dann Texte, die schon in Leichte Sprache übersetzt wurden und prüfen sie auf ihre Verständlichkeit.

Das Team bespricht einen Text über ein queeres Jugendprojekt

Auf dem Tisch liegt ein Text über ein queeres Jugendzentrum. Der Text in Leichter Sprache soll auf der Startseite der Homepage des Jugendzentrums stehen und erklären, für wen es gedacht ist und was man dort machen kann. "In diesem Text verwenden wir die männliche Form. Damit sind alle Menschen gemeint. Und alle Geschlechter", liest Janine Gaebel den Text für die Gruppe vor. Die Prüferinnen und Prüfer finden, dass man diese drei Sätze gut verstehen kann. Daneben ist ein Bild zu sehen, das helfen soll, den Text noch besser zu verstehen. Auch das gehört zu Leichter Sprache. Zu sehen sind zwei fröhliche Personen, die sich umarmen und jeweils eine Faust hochhalten. "Mich stört an dem Bild, dass es ein Zeichen für Stärke ist, und das hat für mich beim Lesen nicht gepasst", sagt Gaebel. Das habe sie vom eigentlichen Thema abgelenkt. Sie hat noch einen zweiten Kritikpunkt: "Eigentich geht es um alle Menschen und da waren nur eine Frau und ein Mann auf dem Bild. Alle anderen sind hinten runtergefallen", sagt die Prüferin.

Geprüfte Texte erhalten ein rot-blaues Prüfsiegel

Zum Kundenstamm des Prüfbüros gehören viele externe Kunden, wie zum Beispiel die Schlösserstiftung, Parteien und Verbraucherzentralen. Sie schicken Texte, Broschüren oder Flyer, um sie von den Expertinnen im Prüfbüro auf Leichte Sprache hin prüfen zu lassen. Alles, was die Prüferinnen und Prüfer nicht verstehen, wird umgeschrieben oder mit Bildern unterstützt, um den Text verständlicher zu machen. Unter Texte, die auf Leichte Sprache geprüft wurden, kommt ein rot-blaues Symbol mit Häkchen, das aussieht wie eine Sprechblase mit dem Schriftzug "Leichte Sprache". In Brandenburg vergibt dieses Prüfsiegel das offizielle und einzige Prüfbüro für Leichte Sprache in Teltow. Die Gruppe besteht aus insgesamt zehn Menschen mit Behinderung oder Lernschwierigkeiten.

Unterstützung bekommen sie dabei von Projektleiterin und Übersetzerin Jolika Sudermann-van den Berg. Sie hilt dabei, schwere Wörter zu erklären. "Navigation" zum Beispiel. Das erklärt sie über "das Navi vom Auto". Etwas nicht zu verstehen ist bei der Arbeit des Prüfbüros ein wichtiges Werkzeug. Die Prüferinnen und Prüfer überlegen und entscheiden dann zusammen, wie etwas Unverständliches noch besser in Leichter Sprache ausgedrückt werden kann. "Wenn man Leichte Sprache nicht unbedingt braucht, weil man Schwere Sprache auch versteht, dann kann man das ja nicht unbedingt beurteilen. Deshalb ist es so wichtig, dass es die Prüferinnen und Prüfer gibt", sagt Sudermann-van den Berg. Sie sind die Expertinnen und Experten für Leichte Sprache. Dass "wir als Menschen mit und ohne Behinderung sehr auf Augenhöhe zusammenarbeiten", sei ihr auch sehr wichtig. Das erlebe sie sonst in der Gesellschaft "sehr, sehr selten", sagt Sudermann-van den Berg.

Von Leichter Sprache profitieren alle

Texte in Leichter Sprache sollen vor allem Menschen mit Behinderung oder Lernschwierigkeiten helfen, aber auch Demenzkranke und Nicht-Muttersprachler profitieren von Leichter Sprache, ebenso wie Menschen mit Lese- und Rechtschreibschwäche, Menschen mit Hirnverletzungen oder auch Touristen. Leichte Sprache ermöglicht eine bessere gesellschaftliche Teilhabe, in dem sie ausgrenzende Sprachbarrieren überwindet. Um Texte zu prüfen, haben alle im Teltower Team eine sechstägige Schulung beim Verein Netzwerk Leichte Sprache gemacht und sind seitdem zertifizierte Prüfer. Außerdem geben sie Workshops und erklären verschiedenen Institutionen, warum Leichte Sprache so wichtig ist und wie sie funktioniert. Die wichtigsten Regeln für Leichte Sprache sind: Kurze Sätze, einfache Wörter

Keine Fremdwörter, Synonyme oder doppeldeutige Wörter

Unterstützung durch Bilder

Langsam sprechen Leichte Sprache ist einfaches Deutsch. Nur die wichtigsten Infos sind in einem Text.

Schwere Sprache beim Arzt, beim Amt, im Zoo

Was es heißt, wenn Informationen nicht in Leichter Sprache zugänglich sind, das wissen sie im Prüfbüro alle ganz genau. Schwere Sprache begegnet ihnen überall im Alltag. "Beim Arzt", sagt Michael Millarch, "oder auch beim Amt". Fabian Korthals findet, dass die Infotafeln im Berliner Zoo und im Tierpark auch in Leichter Sprache sein müssten. Oft verstehe er die Texte nicht.

Besonders stolz sind sie auf ein Projekt, das sie in den vergangenen Monaten beschäftigt hat. Auf der Internetseite des Bundesbeauftragten für Menschen mit Behinderung haben sie die UN- Behindertenrechtskonvention in Leichter Sprache gelesen und festgestellt: Die ist nicht gut zu verstehen. Kurzerhand haben sie deshalb einen Brief an den Bundesbeauftragten geschrieben und eine Antwort erhalten. Er hat den Text überarbeiten lassen und ihn dann an die "Controllettis" zur Prüfung geschickt. Jetzt ist der Text verständlicher, finden sie. Er hat nun außerdem viele Bilder, die beim Verstehen helfen sollen. Denn auch da kommt es auf viele Details an. Bei einem Bild, das gehörlose Menschen zeigen sollte, haben sie dafür gesorgt, dass die Menschen auf dem Bild auch mit Hörgerät abgebildet sind. "Vorher war das nicht der Fall, da hat man das gar nicht richtig verstanden", sagt Prüfer Andreas Mundzinger stolz.

Seit drei Jahren gibt es das Prüfbüro in Teltow

Eröffnet wurde das Prüfbüro in Teltow im Juli 2022. Das Sozialministerium unterstützt das Projekt mit 5.000 Euro, hieß es zur Eröffnung des Büros in einer Pressemitteilung. "Die Geschichte von der Leichten Sprache beginnt in Amerika. Das war vor 50 Jahren. Menschen mit Lern-Schwierigkeiten waren benachteiligt. Sie wollten sich das nicht mehr gefallen lassen." So beschreibt das Netzwerk Leichte Sprache die Geschichte der Leichten Sprache auf seiner Website. Der heute gemeinnützige Verein zertifiziert Prüferinnen und Prüfer für Leichte Sprache. Er hat auch ein selbst formuliertes Ziel: ein Recht auf Leichte Sprache für alle.