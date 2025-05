Leichte Sprache ist eine vereinfachte Form des Deutschen, die allen Menschen Teilhabe und den Zugriff auf Informationen möglich machen soll. Am Tag der Leichten Sprache wird auf die Sprachform aufmerksam gemacht. Von Lisa Splanemann

"Bollerwagen - mit oder ohne Bindestrich? Was ist besser lesbar?" An einem langen, weißen Tisch im Berliner Büro der Bundesvereinigung Lebenshilfe in der Nähe des S-Bahnhofs Storkower Straße sitzen sieben Prüferinnen und Prüfer. Sie diskutieren über Begriffe, Satz- sowie Wortlänge und Schreibweisen. Bei dem aktuellen Treffen prüfen die Teilnehmenden - Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung - einen Artikel für die neue Ausgabe des Magazins, der Beilage der "Lebenshilfe Zeitung" mit Leichter Sprache.

Die Gruppe einigt sich darauf, das Wort "Bollerwagen" ohne Bindestrich zu schreiben. Die Prüfenden lesen den Text gemeinsam, gehen ihn durch und schauen auf die Verständlichkeit. An der Wand hängt ein großer Bildschirm, auf dem ein Textausschnitt in Leichter Sprache vergrößert gezeigt wird. Überschriften sind fett markiert, lange Wörter durch Bindestriche getrennt und in jeder Zeile steht maximal ein Satz.