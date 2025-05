Wenn es dunkel wird in Berlin und Brandenburg, kommen Stadt und Land eigentlich so langsam zur Ruhe. Doch in den kommenden Tagen könnte es abends erst richtig laut werden: Denn in diesem Jahr sind besonders viele Maikäfer unterwegs und fliegen brummend durch Parks, Gärten und Wälder.

Es ist ein seltenes Ereignis: Maikäfer tauchen nämlich nur alle vier Jahre in so großer Zahl auf. Der Grund: Etwa vier Jahre lang leben sie in der Erde, erst dann kommen sie an die Oberfläche, um sich zu paaren. Aber auch unabhängig davon seien Maikäfer rar geworden, vor allem durch den Einsatz in der Landwirtschaft, erklärt Derk Ehlert, der Wildtier-Experte des Berliner Senats. "Wir sind froh, dass sie wieder da sind."