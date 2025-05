Margot Friedländer wird am Donnerstag in Weißensee beerdigt

Für die Beisetzung der verstorbenen Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer wurden nun Ort und Termin bekannt gegeben. Bereits ab Dienstag können sich Berlinerinnen und Berliner in ein Kondolenzbuch eintragen.

Das bestätigte ein Sprecher der Margot Friedländer Stiftung dem rbb am Montag. Einzelheiten sollen noch bekannt gegeben werden.

Nach dem Tod der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer soll die Beisetzung am Donnerstag, 15. Mai, auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee stattfinden.

Im Roten Rathaus in Berlin-Mitte liegt ab Dienstagmorgen das Kondolenzbuch für die verstorbene Ehrenbürgerin Berlins aus, in dem Berlinerinnen und Berliner ihrer Trauer Ausdruck verleihen können. Zuerst wird sich der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) im Säulensaal in das Buch für Friedländer eintragen. Auf Wegner folgen die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin, Cornelia Seibeld, und die Mitglieder des Senats.

Anschließend hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich in das Kondolenzbuch einzutragen. Es wird bis Freitag, 16. Mai 2025, immer von 9.00 bis 18.00 Uhr im Roten Rathaus ausliegen.

Friedländer war vergangenen Freitag im Alter von 103 Jahren in Berlin gestorben. Sie engagierte sich bis zuletzt dafür, die Erinnerung an die NS-Verbrechen wach zu halten. Sie selbst hat das Konzentrationslager Theresienstadt überlebt. Nach dem Zweiten Weltkrieg emigrierte sie in die USA, kam aber im Alter von 88 Jahren zurück nach Berlin.