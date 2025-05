29-Jähriger wegen Mordes an Lebenspartnerin angeklagt

Mutmaßlicher Femizid in Marzahn

Im Fall der tödlichen Messerattacke auf eine junge Frau in Berlin-Marzahn hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihren früheren Lebensgefährten erhoben. Der 29-Jährige muss sich wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen verantworten.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann die Trennung von der 27-Jährigen nicht akzeptieren wollte. Nachdem die Beziehung im November 2024 endete, soll sich bei ihm eine Mischung aus "Eifersucht und übersteigertem Besitzdenken" aufgebaut haben. Am 25. Januar 2025 erschien er demnach schließlich unangekündigt an der Wohnung der Frau in der Marzahner Chaussee.