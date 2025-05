Nichtlustig Berlin Montag, 05.05.2025 | 15:37 Uhr

Mehr Menschen, mehr Probleme. Vielleicht sollte man diese Stadt und den ÖPNV langsam mal an den stetigen Bevölkerungszuwachs anpassen. Zur Zeit ist es eine Katastrophe vom Süden Berlins in den Nord-Westen Berlins zu kommen. Egal ob mit Auto (A100) oder ÖPNV. Es gibt in dieser maroden Hauptstadt nur die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Die 3+ Std. Fahrtzeit täglich innerhalb einer Stadt sind leider keine Arbeitszeit, sondern vergeudete Lebenszeit und noch nicht mal was fürs Auge oder für den Geruchssinn.