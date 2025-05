Insektenforscher haben im Oderbruch eine Stechmückenart entdeckt, die bisher in Deutschland nicht heimisch war. Im Rahmen des deutschlandweiten Stechmücken-Monitorings wurde sie an zwei Stellen festgestellt, wie Doreen Werner, Mückenforscherin am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in Müncheberg (Märkisch-Oderland), dem rbb sagte.

Weibliche Stechmücken benötigen neben Pflanzensäften mindestens eine menschliche oder tierische Blutmahlzeit, um ihre Eier entwickeln zu können. Das ist bei Anopheles hyrcanus nicht anders: "Wir konnten Blutmahlzeiten nachweisen am Menschen, am Wolf und am Schaf. Das Blutaufnahmespektrum scheint auf Wirbeltiere begrenzt zu sein, ist aber doch sehr unspezifisch", sagte Mückenexpertin Werner.

Die in Brandenburg neu auftretende Mückenart steht laut mehreren Studien im Verdacht, Krankheitserreger wie die der Malaria übertragen zu können. Das wurde bei rund 40 anderen Arten der Anopheles-Gattung bisher bestätigt. Doch die Kenntnisse darüber sind laut Werner sehr begrenzt, weil man die Anopheles hyrcanus bisher nicht im Labor züchten konnte. "Dazu können wir im Moment noch gar nicht viel sagen."

In einer Studie über das Auftreten der Mücke in Südpolen wird vor der weiteren Ausbreitung dieser Mückenart in Europa gewarnt [biomedcentral.com]. Wegen steigender Temperaturen werde die Mücke in Ländern wie Tschechien oder Österreich heimisch. Ein sorgfältiges Monitoring sei daher notwendig, empfehlen die Autoren der Studie.