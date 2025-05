In Gesundbrunnen (Mitte) haben nach ersten Erkenntissen der Polizei in der Nacht zum Samstag Menschen vermutlich aufeinander geschossen. Ermittler hätten Patronenhülsen entdeckt und seien zu einem 31-jährigen Verletzten in die Rettungsstelle gerufen worden. Der Mann soll an Auseinandersetzungen, bei denen Schüsse gefallen sein sollen, beteiligt gewesen sein.



Der 31-Jährige gab an, von einer Gruppe heraus nach Drogen gefragt und schließlich angegriffen worden zu sein. Er sei mit einem Messer sowie einer Stange attackiert und seines Geldes und Handys beraubt worden. Als er flüchtete, habe ihn die Gruppe verfolgt. Daraufhin sei es zu dem Schusswechsel mit mehreren Personen gekommen.