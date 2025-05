Ein gelbes Schild mit einer Eule - so sind in Brandenburg viele Naturschutzgebiete gekennzeichnet. Die sogenannte "Naturschutz-Eule" wird in diesem Jahr 75 - und bekommt nun ein neues Design. Das teilte das Brandenburger Umweltministerium am Mittwoch mit.

Studenten der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim haben nach Angaben des Ministeriums in den letzten Monaten unter Leitung ihres aus dem Landkreis Barnim stammenden Professors Christian Mahler ein neues Design für die Eule entwickelt, das auch in der Zukunft als Symbol für den Naturschutz stehen soll. Sie haben der Eule größere Augen verpasst und die Linienführung dynamischer gezeichnet.