Der Berliner Bezirk Neukölln will mit einer Plakataktion in mehreren großen deutschen Städten seinen teils schlechten Ruf aufpolieren.



Ab Dienstag sollen Werbetafeln an 130 Standorten zu sehen sein, unter anderem in München, Hamburg und Köln.



Ein Plakat zeigt Menschen, die in der Rooftop-Bar Klunkerkranich auf dem Dach der Neukölln Arcaden gemütlich etwas trinken. Dazu steht in Schlagzeilen-Manier: "Totale Tristesse". Ein anderes zeigt die Leuchtreklame der Neuköllner Oper. Die Schlagzeile hier: "Dramatische Szenen".