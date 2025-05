Der flauschige Stoff ist eigentlich die Hülle um die Samen der Pappel. Diese Hülle aus Fasern hilft ihnen, mit dem Wind weit weg zu fliegen. So können neue Bäume wachsen. Die Faser bestehen aus Zellulose und sind nur fünf Millimeter lang. Früher wurden sie in der Herstellung von Edelpapier verwendet, heute werden sie in Mischungen mit anderen Stoffen zu Vliesen verarbeitet. Für Allergiker ist der Pappelschnee ungefährlich, da es sich nicht um Pollen handelt.

Doch nicht alles am Pappelschnee ist schön: Er kann sehr gut brennen. Die Pappelsamen seien wegen ihrer "fasrigen Struktur" leicht entzündlich, sagt Timur Tischler von der Berliner Feuerwehr. Es sei gefährlich, eine noch glühende Zigarette in einer Ansammlung von Pappelsamen zu werfen: "Ein kleiner Zündfunke reicht aus, um diesen Pappelflaum zu entzünden. Dann kann ein großflächiger – wenn auch im Volumen kleiner – Brand entstehen."

Besonders gefährlich sind diese Brände aber nicht unbedingt. "Wenn sich der Brand auf die Pappelsamen begrenzt, dann ist er schnell gelöscht. Das kann man eigenständig mit einem Gartenschlauch oder mit einem Eimer Wasser tun. Gefährlich wird es, wenn sich der Brand auf andere Vegetation wie Büsche oder Sträucher ausbreitet." In diesem Fall sollte man immer die Feuerwehr anrufen.



Die Feuerwehr könne keine genaue Anzahl der Brände durch Pappelflaum nennen, weil diese nicht gesondert aufgelistet werden, sagt der Sprecher. "Natürlich haben wir in den Sommermonaten ein erhöhtes Aufkommen an kleinen Vegetationsbränden." Im Jahresvergleich sei aber keine Zunahme dieser Brände zu beobachten, so Tischler. Damit das so bleibt, warnt die Feuerwehr vor glühenden Zigarettenkippen auf dem Boden und vor Grillen sowie offenen Feuern an ungeeigneten Stellen in Parks oder Wäldern.