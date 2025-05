Koch sagte am Freitag im rbb24 Inforadio, er gehe davon aus, dass Leo XIV. die Linie seines Vorgängers Franziskus fortführen wird. So habe er in seiner ersten Ansprache gesagt, dass es ihm wichtig sei, an die Ränder der Gesellschaft zu gehen.

Der US-Kardinal Robert Francis Prevost war am Donnerstagabend zum neuen Papst gewählt worden [tagesschau.de]. Erstmals in der Geschichte wurde ein US-Amerikaner an die Spitze der katholischen Kirche gewählt. Das Konklave hatte am Mittwoch begonnen. Mindestens zwei Drittel der wahlberechtigten Kardinäle hatten dem Augustinerpater ihre Stimme gegeben.

Prevost gab sich den Namen Leo XIV.. Er erinnerte in seiner ersten Ansprache an seinen am Ostermontag im Alter von 88 Jahren verstorbenen Amtsvorgänger. Viele hätten noch die geschwächte, aber dennoch starke Stimme von Franziskus im Ohr, der Rom und der ganzen Welt am Ostersonntag seinen Segen gespendet habe. "Danke, Papst Franziskus", sagte Leo XIV. Er wolle diesen Segen weiterführen.