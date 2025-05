Do. 29.05.25 | 20:18 Uhr

Die Berliner Polizei hat am Donnerstag die Besetzung einer leerstehenden Kneipe in Kreuzberg verhindert.

Wie ein Sprecher dem rbb sagte, sind am Nachmittag rund 30 Personen in die Räumlichkeiten an der Ecke Reichenberger Straße, Lausitzer Straße eingedrungen. Sie seien von der Polizei wieder hinausgebracht und einer Identitätsprüfung unterzogen worden.