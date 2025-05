Auch viele direkt nach einer Tat von der Polizei gefasste mutmaßliche Täter kommen nach ihrer Vernehmung und erkennungsdienstlichen Maßnahmen schnell wieder auf freien Fuß.

So geschehen nun auch in Berlin. Ein 28-jähriger Mann, der am Freitagabend vor einer Polizeidienststelle im Berliner Rollbergviertel einen Polizisten mit einem Messer schwer verletzt hatte, ist inzwischen wieder frei, weil "keine gesicherten Erkenntnisse für einen gezielten Messereinsatz des Beschuldigten vorliegen", so die Staatsanwaltschaft. Daher bestehe aktuell kein dringender Tatverdacht für ein versuchtes Tötungsdelikt.

Die Voraussetzungen für einen Haftbefehl hätten nicht vorgelegen, sagte Staatsanwaltschaft Michael Petzold dem rbb. Der Beschuldigte sei in Berlin wohnhaft und gemeldet. Es sei nicht davon auszugehen, dass er sich dem Strafverfahren entzieht, hieß es weiter. Daher sei er aus dem vorläufigen Gewahrsam entlassen worden.

Fragen und Antworten dazu, welche Regeln für Festnahme, Gewahrsam und Haftbefehl gelten.