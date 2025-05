Hunderte Menschen sind am Internationalen Tag gegen Homo-, Bi- und Transfeindlichkeit bei einer Christopher-Street-Day-Parade durch Potsdam gelaufen. Der Veranstalter sprach gegenüber dem rbb von 1.500 Teilnehmern, ein rbb-Reporter schätzte 2.000 Teilnehmende.

Mit einer Demo auf dem Alten Markt war es am Samstagmittag gestartet. Die Route führte zum Rathaus Potsdam. Dort sollte dann die Regenbogen-Flagge gehisst werden. Danach geht die Demo in den sogenannten Queens Day im Holländischen Viertel über. Dort gibt es ein Programm aus Musik, Comedy und Info-Ständen. Am Abend soll dort gemeinsam der Eurovision Song Contest geschaut werden.

Der Potsdamer CSD bildet gemeinsam mit der Parade in Angermünde (Uckermark) den Auftakt von insgesamt 17 Veranstaltungen dieser Art in diesem Jahr. So viele CSDs gab es in Brandenburg noch nie.