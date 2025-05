Die Stadt teilte dem rbb weiter mit, sie werde die Folgen des Urteils zeitnah beraten. "Wir warten nun auf die schriftliche Begründung des Urteils, um die Entscheidung genau zu prüfen. Erst dann können wir einschätzen, welche rechtlichen, organisatorischen oder inhaltlichen Folgen sich daraus ergeben", hieß es in der Stellungnahme. Anschließend sollen zuerst die Stadtverordneten darüber informiert werden, welche nächsten Schritte geplant seien.

Zuständig für die Wasserversorgung ist in Potsdam seit 2002 die Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP), an der die Stadtwerke zu 65 Prozent beteiligt sind. Für ihre Leistung wird die EWP von der Stadt bezahlt. Wie viel von diesem Entgelt in die Gebühren eingeflossen ist, war nicht erkennbar, kritisierte das Oberverwaltungsgericht. "Die Angemessenheit des an die GmbH entrichteten Entgelts sei nicht plausibel gemacht worden", hieß es in einer entsprechenden Mitteilung des Oberverwaltungs­gerichts Berlin-Brandenburg (OVG).