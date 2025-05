Interview | Waldumbau in Brandenburg

In Brandenburg bereitet sich der Landesforstbetrieb auf zu erwartenden Waldbrände vor und ließ Dutzende neue Brunnen bohren. Aber braucht es nicht auch mehr Prävention statt nur Reaktion? Damit hat sich das fünfjährige Forschungsprojekt Pyrophob beschäftigt: Von 2020 bis 30. April 2025 untersuchten acht Umwelt- und Forschungseinrichtungen, wie Wälder in Zeiten von Klimawandel und steigender Waldbrandgefahr widerstandsfähiger gestaltet werden können – hin zu "feuerabweisenden" Mischwäldern.

Die Ökologin Dr. Antje Bischoff ist Projektleiterin bei der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg – Die Wildnisstiftung . Unter anderem war sie für den Forschungsteil der Wildnisstiftung bei dem Forschungsprojekt "Pyrophob" leitend tätig. Ihre Arbeit verbindet wissenschaftliche Forschung mit praktischen Ansätzen für den Waldumbau in Brandenburg.

Waldbrände in Brandenburg

Das bislang größte Waldbrandforschungsvorhaben Brandenburgs wurde von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde initiiert. Dr. Antje Bischof leitete den Forschungsteil der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg - Die Wildnisstiftung.

Frau Bischoff, was war 2018 beim Waldbrand in Treuenbrietzen besonders?



Antje Bischoff: Besonders war die Größe: 400 Hektar verbrannten. Ein Jahr später gab es in Jüterbog auf unseren Stiftungsflächen den größten Waldbrand der Brandenburger Landesgeschichte: Da sind nochmals 800 Hektar abgebrannt.