In eigener Sache

Do. 15.05.25 | 14:55 Uhr

Warum war der 8. Mai in Berlin dieses Jahr ein Feiertag? Warum werden Berliner Freibäder immer teurer? Und was wird beim Baumblütenfest in Werder (Havel) gefeiert? Über Themen wie diese informiert der neue TikTok-Kanal "deindailyupdate" des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).

Das Ziel: Junge Leute wissen Bescheid, was gerade in ihrer Region passiert und für sie relevant ist.