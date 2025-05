Bevor die ersten Mähwerke anlaufen, hebt in Kümmritz eine Drohne ab, um das Feld nach Rehkitzen abzusuchen. Eine Methode, die sich etabliert hat und in Deutschland jährlich über 22.000 Kitze rettet.

Die Rehkitze fliehen nicht, bleiben stattdessen liegen und werden übersehen. Der Verein Rehkitzrettung Niederlausitz will das verhindern und bietet Landwirten an, ihre Wiesen und Ackerflächen vor dem Mähen systematisch mit der Drohne abzufliegen. "Wir müssen wirklich dafür sorgen, dass die Rehkitze, die nur wenige Tage alt sind, das Mähen der Wiesen überleben", sagte der Vereinsvorsitzende der Rehkitzrettung Niederlausitz, Markus Künstle, dem rbb am Mittwoch. Seit zwei Wochen sind die freiwilligen Helferinnen und Helfer regelmäßig morgens in der Dämmerung unterwegs.

Die Wärmebildkamera der Drohne erkennt die schmalen Körper der Jungtiere anhand ihrer Temperatur. "Weiße Flächen sind alles, was warm ist", erkärte Künstle. "Wir suchen nach einem kleinen, sehr weißen und scharf umrundeten Punkt." Entdeckt die Drohne ein Rehkitz, markiert das Team der Rehkitzrettung die Position und holt das junge Tier aus dem Gras. Es wird dann vorübergehend mit Resten von gemähtem Gras in eine Gitterkiste gesperrt. Nach dem Mähen wird das Tier zurückgebracht, oft wartet die Ricke bereits in der Nähe.

Es sei wichtig, dass die Jungtiere keinen menschlichen Geruch an sich haben, so Künstle. Bislang hat der Verein rund 550 Hektar gescannt. In den nächsten acht Wochen werden sie auf 2.000 Hektar kommen.