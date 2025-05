Staakener St.Aaken Dienstag, 20.05.2025 | 12:44 Uhr

Ja, da hatte Christo sich wirklich was einfallen lassen. Sah klasse aus und passte in die Zeit und in die damalige Umgebung. Unmittelbar nach Ende der Kunstaktion begannen auch die Bauarbeiten im und am Gebäude. Damit hatte das Auspacken auch einen praktischen Sinn. Es entstand was Neues.



Ich frage mich aber allen Ernstes ob jemand das Reichstagsgebäude unter den aktuellen Gegebenheiten wieder auspacken würde. ;-)