Am Freitagabend das Konzert und davor eine kleine Botschaft in der S-Bahn: Billie Eilish soll am Tag ihres Auftritts in Berlin mit einer Ansage an den Berliner Bahnhöfen Warschauer Straße und

Ostbahnhof zu hören sein. Das teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit.



Sie sende auf diesem Wege eine Grußbotschaft über die Lautsprecher an ihre Fans, so das Unternehmen, hieß es. In der Ansage gehe es um Umsicht und gegenseitige Rücksichtnahme.