Bild: rbb/Juan F. Álvarez Moreno

Die Kundgebung "Rave against the Zaun"-Demo setzt sich am Nachmittag am Lausitzer Platz in Bewegung. Ursprünglich sollte der Protest gegen die Umzäunung des Görlitzer Parks bis zum Südstern führen - wo die "Revolutionäre 1. Mai"-Demo losgeht. Der Zug wurde aber von der Versammlungsbehörde verkürzt.