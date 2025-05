Durch Schüsse sind am Donnerstagabend in Berlin-Kreuzberg zwei Menschen verletzt worden. Nach ersten Informationen soll aus einem Auto heraus auf sie gefeuert worden sein.

Zwei Menschen sind am Donnerstag in Berlin-Kreuzberg durch Schüsse verletzt worden. Diese wurden nach ersten Angaben der Polizei aus einem oder mehreren Fahrzeugen heraus abgefeuert. Inzwischen seien zwei Verdächtige festgenommen worden, teilte die Polizei dem rbb mit. Zunächst war von einem Verletzten und einem Schuss die Rede gewesen.

Nach bisherigen Informationen fielen die Schüsse gegen kurz nach 20 Uhr in der Nähe der Friedrichstraße. Ein Verletzter sei in der Lindenstraße und ein weiterer in der Friedrichsstraße gefunden worden, hieß es. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.



Details seien noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei sei derzeit vor Ort und führe Spurensicherungsmaßnahmen durch.