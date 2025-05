Ein 66 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend in Berlin-Gesundbrunnen durch einen Schuss verletzt worden. Zuerst hatte die B.Z. berichtet.

Wie eine Polizeisprecherin dem rbb am Montagmorgen sagte, wurde der 66-Jährige vor einem Mehrfamilienhaus in der Lortzingstraße gefunden. Er sei demnach durch den Schuss am Bein verletzt worden. Rettungskräfte hätten ihn in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen.