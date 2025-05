Siemensbahn soll wie geplant Ende 2029 in Betrieb gehen

Do. 15.05.25 | 19:21 Uhr

Die Deutsche Bahn (DB) hält an einer Wiederinbetriebnahme der Siemensbahn in Berlin Ende 2029 fest. Das hat ein Unternehmenssprecher rbb|24 am Donnerstag auf Anfrage mitgeteilt.

Zuvor hatte die Umweltschutzorganisation BUND in einer Pressemitteilung behauptet, die Inbetriebnahme werde sich deutlich verzögern und voraussichtlich erst zwischen 2035 und 2037 erfolgen. Als Grund nannte der BUND unter anderem unklare Grundstücksfragen. Die Flächen werden demnach im Rahmen des Ersatzneubaus der Rudolf-Wissell-Brücke gebraucht.