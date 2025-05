In der Hauptstadt war der Feldsperling schon immer deutlich seltener als sein naher Verwandter, der Haussperling - meist einfach auch "Spatz" genannt. Dieser schien in Berlin lange Zeit dem bundesweiten Bestandsrückgang zu trotzen.

Die Zahl der Haussperlinge brach demnach um 28 Prozent ein, nachdem sie bereits in den Vorjahren deutlich zurückgegangen war. Die Zahl der Feldsperlinge habe sich im Vergleich zu 2024 sogar fast halbiert, so dass die Art nicht mehr unter den Top Ten in Berlin rangiere.

Der Naturschutzbund Berlin (Nabu) hat bei der diesjährigen Zählaktion "Stunde der Gartenvögel" deutlich weniger Haus- und Feldsperlinge gezählt als in den vergangenen Jahren. Das teilte der Verein am Montag mit.

"Allmählich machen wir uns ernsthaft Sorgen um die Berliner Spatzenpopulation", sagte Rainer Altenkamp, 1. Vorsitzender des Nabu Berlin. "Wir wissen nicht, was die Ursache des Rückgangs ist. Selbst da, wo sich am Angebot an Niststätten und Lebensräumen nichts geändert hat, sehen wir weniger Haussperlinge. Das ist beunruhigend", so Altenkamp weiter. Möglicherweise habe die Kombination aus Kälte und Trockenheit in diesem Frühjahr die Brut der Spatzen verzögert, weil es an Insektennahrung fehle.

Umso wichtiger sei es, die Population der Spatzen nicht zusätzlich unter Druck zu setzen. Altenkamp rief dazu auf, vorhandene Nistplätze und Lebensräume in Berlin konsequent zu schützen. Bei Gebäudesanierungen solle auf Niststätten geachtet werden, Sträucher in Gärten und Grünanlagen sollten erhalten bleiben und möglichst weitere gepflanzt werden.