Ab Freitag und am gesamten Wochenende kommt es aufgrund zahlreicher Veranstaltungen und Baustellen zu umfangreichen Verkehrseinschränkungen in Berlin. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) am Mittwoch mit.

Eine der Ursachen für die Sperrungen sei der Umbau und die Modernisierung der Verkehrstechnik und die Inbetriebnahme der neuen Steuerzentrale im Bereich des Autobahndreiecks Neukölln. Ab Freitagabend (21 Uhr) bis Montagmorgen (6 Uhr) werde darum die A100 und A113 in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen (AS) Gradestraße und Späthstraße (inkl. Tunnel Ortsteil Britz) gesperrt.

Weil Asphalt dringend erneuert werden muss, ist ein Teil der A10 am südlichen Berliner Ring zurzeit gesperrt. Die Stadt Beelitz will die Staus entlang der Umleitung nicht hinnehmen.

Wegen des 40. Frauenlaufs Berlin in Tiergarten wird laut Verkehrsinformationszentrale die Straße des 17. Juni von Freitagnachmittag (12 Uhr) bis Sonntagmorgen (6 Uhr) in beiden Richtungen zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor für den Kfz-Verkehr gesperrt.

Auch am Michael-Brückner-Platz in Niederschöneweide komme es am Samstag ganztägig zu Sperrungen aufgrund eines Straßenfests, so die VIZ weiter. In der Zeit von 7 bis 23 Uhr seien die Spreestraße, die Flutstraße sowie die Schnellerstraße zwischen Spreestraße und Hasselwerderstraße für den Kfz-Verkehr gesperrt.

Ebenfalls am Samstag (14 bis 22 Uhr) findet im Bereich Elsenstraße/Puschkinallee/Am Treptower Park in Alt-Treptow ein Straßenfest statt. Es ist Ziel von vielen Fahrradkorsos, die am Samstag im gesamten Stadtgebiet stattfinden. Eine Besonderheit ist hierbei, dass diese Korsos oft eine große Beteiligung von Kindern haben. Die Fahrradkorsos werden sich laut VIZ auf verschiedenen Routen bewegen und dort zu entsprechenden Verkehrseinschränkungen und Sperrungen führen. [viz.berlin.de]