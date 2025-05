Liveticker zum 1. Mai - +++ DGB-Demos gestartet +++ Polizei mit Großaufgebot im Einsatz +++

Do 01.05.25 | 12:21 Uhr

Bild: dpa/J.Carstensen

Protest bei herrlichem Wetter: Am 1. Mai wird in Berlin und Brandenburg an mehrern Orten demonstriert. Verfolgen Sie hier die Ereignisse des Tages im rbb|24-Liveticker.

12:03: Der Tag der Arbeit im Wandel der Zeit

Der 1. Mai ist ein Feiertag made in USA. 1886 wurde der "Tag der Arbeiterbewegung" das erste Mal ausgerufen. Wenige Jahre später kam er nach Deutschland und wird seitdem in Berlin und Brandenburg begangen - mal friedlich, mal gewaltsam.

11:32 Uhr: Mehrere Gewerkschaftsdemos gestartet

In Berlin und Brandenburg haben die Kundgebungen der Gewerkschaften zum Tag der Arbeit begonnen. Sie fordern unter anderem mehr Lohn und soziale Sicherheit. Gerade zieht in Berlin eine Demonstration vom Strausberger Platz zum Roten Rathaus. Daran beteiligen sich nach Schätzungen eines rbb-Reporters aktuell etwa 5.000 Menschen. In Potsdam ist der Demonstrationszug am Donnerstagvormittag am Rathaus Babelsberg gestartet. Zu der Abschlusskundgebung wird unter anderen Brandenburgs Wirtschaftsminister Daniel Keller (SPD) erwartet. Kundgebungen und Veranstaltungen zum 1. Mai gibt es unter anderem auch in Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder), Hennigsdorf (Oberhavel) Eberswalde (Barnim) und Cottbus.

Fahrrad-Demo des DGB in Cottbus

Auch in Cottbus demonstriert der DGB am 1. Mai - hier allerdings auf Rädern. Bild: dpa/F.Hammerschmidt

10:49 Uhr: Erste DGB-Demo-Teilnehmer versammeln sich am Strausberger Platz

Am Strausberger Platz in Berlin-Friedrichshain versammeln sich die ersten Teilnehmer der DGB-Demo. Diese soll um 12:00 Uhr starten. Ein rbb-Reporter berichtet von derzeit rund 500 Menschen - der Platz fülle sich aber zunehmend.

Bild: rbb/J.Álvarez Moreno

10:42 Uhr: Polizei schon am Vormittag mit 1.400 Kräften im Einsatz

Schon am Vormittag ist die Berliner Polizei mit 1.400 Kräften im Einsatz. Auf X weist sie auf aktuelle Verkehrseinschränkungen in Mitte und im Grundewald hin - insbesondere auf gültige Halteverbotszonen. Zudem hat die Polizei eine Auskunftsnummer bekanntgegeben: Unter 030 . 4664 . 204100 können Anwohnende Informationen rund um die Veranstaltung im Grunewald erhalten.

9:27 Uhr: Polizei sieht sich gut vorbereitet

Die Berliner Polizei sieht sich gut gerüstet für die Demonstrationen am 1. Mai. Man habe den Tag in den vergangenen Jahren gut bewältigen können, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel im rbb24-Inforadio. "Und ich denke, das gilt auch für dieses Jahr." Slowik Meisel zufolge werden gut 5.700 Polizeikräfte im Einsatz sein - etwa so viele wie in den Vorjahren. "Wir werden nach allem, was wir wissen, ja mit hervorragendem Wetter zu rechnen haben am 1. Mai. Das heißt, wir sehen viele, viele Menschen in den Parks, auf den Straßen, vielleicht sogar in den Bädern."

8:57 Uhr: Sommerliches Feiertags-Wetter

Am Maifeiertag wird es in Berlin sonnig und sommerlich warm mit 24 bis 28 Grad. Regen ist ausgeschlossen. In der Nacht zum Freitag ziehen dann mehr Wolken auf, es bleibt aber trocken.

8:27 Uhr: Großer Demo-Tag in Berlin steht an

Für heute sind insgesamt 36 Demonstrationen in Berlin angekündigt. Vor allem folgenden Veranstaltungen stehen im Fokus: Ab 12:00 Uhr zieht die Demo des Deutschen Gewerklschaftsbundes durch Mitte

Ab 13:00 Uhr findet im Görlitzer Park eine Demo gegen die Umzäunung des Parks statt

Ebenfalls um 13:00 Uhr startet im Viollenviertel im Grundewald eine "satirische Laufdemo" unter dem Motto "Musk, Milei und Merz zum Mars"

am Abend startet gegen 18:00 Uhr die große "Revolutionäre 1. Mai-Demonstration in Kreuzberg Mehr Details zu den geplanten Demos in Berlin und Brandenburg am 1. Mai finden Sie hier.

07:15 Uhr: Walpurgisnacht blieb ruhig

Die Berliner Polizei hat ein positives Fazit der Walpurgisnacht gezogen. Es sei der wohl friedlichste 30. April in den letzten Jahren gewesen, sagte ein Polizeisprecher auf dem Portal X in der Nacht zu Donnerstag. Bis zum Morgen sei alles ruhig geblieben, bestätigte der Lagedienst der Polizei dem rbb. Bei den Versammlungen am Vorabend des 1. Mai habe es keine Vorkommnisse gegeben, die die Einsatzkräfte vor größere Probleme gestellt hätten, so der Sprecher auf X. Mehr Details zum Verlauf der Walpurgisnacht finden Sie hier.

