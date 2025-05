Bei einem schweren Verkehrsunfall sind zwei junge Männer in der Uckermark ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei in Frankfurt (Oder) am Montag mit. Demnach verlor ein 18 Jahre alte Fahrer auf einer Landstraße bei Vietmannsdorf in der Nähe von Templin (Uckermark) am späten Freitagabend die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen sei von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei Bäume geprallt, bevor er zum Stehen kam.