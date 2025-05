Trickbetrüger bestehlen Lkw- und Autofahrer an Autobahnen

Mehrere Fälle in Brandenburg

Der Brandenburger Polizei sind in den vergangenen Tagen mehrere Fälle von Trickbetrug an Autobahnen gemeldet worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist in Rangsdorf (Teltow-Fläming) ein Lkw-Fahrer beim Wechseln eines Reifens bestohlen worden. Demnach schlugen die Diebe in dieser Zeit eine Seitenscheibe des Führerhauses ein und stahlen den Inhalt des Handschuhfaches.