Alle sprechen von Berlin als Schwammstadt – doch was heißt das eigentlich? Grit Diesing von der Berliner Regenwasseragentur erklärt das Prinzip und wie weit der Umbau in der Hauptstadt eigentlich schon fortgeschritten ist.

Grit Diesing ist Leiterin der Berliner Regenwasseragentur. Die Berliner Regenwasseragentur ist eine Initiative des Landes Berlin und der Berliner Wasserbetriebe. Sie wurde 2018 durch einen Beschluss der damaligen rot-rot-grünen Landesregierung ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Berliner dabei zu unterstützen, Berlin zu einer Schwammstadt umzubauen und die Stadt so an die Folgen des Klimawandels anzupassen.

Schwammstadt kann helfen, das Stadtgrün besser mit Regenwasser zu versorgen und wertvolles Trink- oder Grundwasser einzusparen. Man macht das Stadtgrün resilienter, indem man das Regenwasser von den angrenzenden versiegelten Flächen nimmt und es dem Grün zuführt. Das hat einen großen Effekt für die Kühlung und schafft ein angenehmes Klima in der Stadt. Jeder kann spüren, dass es auf stark versiegelten Flächen oft viel heißer ist als in einem gut mit Wasser versorgten Park.

Man sagt, dass es zur Trockenheit gehört, dass zu anderen Zeiten starke Regenfälle und Überschwemmungen drohen. Inwieweit hilft da eine Schwammstadt?

Schwammstadt hilft, weil jeder Tropfen, der nicht in der Kanalisation landet, keinen Schaden anrichtet – entweder im Gewässer oder auch in Kellern oder Tiefgaragen. Denn die Kanalisation ist nämlich nicht für Starkregenfälle ausgelegt, die inzwischen immer häufiger und intensiver auftreten. In der Innenstadt, wo häusliches Schmutzwasser und Regenwasser in einem Kanal gemeinsam ablaufen, läuft die Kanalisation dann einfach über. So läuft unbehandeltes Abwasser in die Oberflächengewässer - Landwehrkanal, Spree, Havel - und dann kommt es zu Gewässerbelastungen, im schlimmsten Fall zu Fischsterben.