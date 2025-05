Zwei Seniorinnen sind bei einem Unfall in Jüterbog (Teltow-Fläming) gestorben. Das teilte die die Polizei in Brandenburg an der Havel am Dienstag mit. Der Unfall ereignete sich demnach bereits am Freitag.

Der Polizei zufolge war eine 91-Jährige am Freitagmorgen mit ihrem Auto auf einer Bundesstraße in Jüterbog unterwegs und wollte ein Straßenreinigungs-Fahrzeug überholen. Dabei kam es zu einem Frontal-Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer ihr entgegenkommenden 88-Jährigen.

Die 88-jährige Autofahrerin erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Die 91-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wo sie wenige Tage später starb, wie es von der Polizei am Dienstag hieß.

Bei der Rettung der 91-Jährigen aus ihrem Auto wurde den Angaben zufolge zudem ein Polizeibeamter leicht verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.