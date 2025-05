Wetter in Berlin und Brandenburg

Do 01.05.25 | 20:30 Uhr

Der 1. Mai war fast schon sommerlich: Sonne satt und Kurze-Hosen-Wetter. Am Freitag soll es zwar weiter warm werden, allerdings rechnen die Wetterexperten auch lokal mit Platzregen, Hagel und sogar vereinzelt Sturmböen.

Nach einem durchweg sonnigen und warmen 1. Mai erwartet die Region Berlin-Brandenburg turbulenteres Wetter an: Der Freitag soll zwar weiter warm werden - allerdings ziehen auch teils dichte Wolken auf. Und im Tagesverlauf kann es dann zu Schauern und Gewittern kommen, wie das ARD-Wetterkompetenzzentrum mitteilte.

Lokal sind demnach Platzregen, Hagel und starke bis stürmische Böen, vereinzelt auch Sturmböen möglich. Der Vorhersage zufolge herrscht meist mäßiger bis böiger Wind. Er kann bis Windstärke 6 erreichen, in Gewitternähe sind auch stürmische 7 bis 9 möglich.

Die Temperaturen erreichen laut Vorhersage in Fürstenberg/Havel 24 Grad, in Berlin um die 27 Grad und in der Oberlausitz bis 29 Grad.

Auch am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, meist bleibt es dabei trocken, nur im Süden Brandenburgs kann es Schauer und Gewitter geben.