Die vier Frauen hätten den Mann in seiner Wohnung betäubt, um in Ruhe nach möglicher Beute zu suchen. "Sie haben sich übelst verhalten, sie sind einem dreckigen, niederträchtigen und tödlichen Geschäft nachgegangen", sagte der Vorsitzende Richter Thomas Groß. Der Senior sei zweifelsfrei an den Folgen der Tat gestorben.

Dem Mann wurden den Ermittlungen zufolge heimlich zerstoßene Tabletten in ein Getränk gemischt. Dabei habe es sich um ein verschreibungspflichtiges Beruhigungsmittel gehandelt. Als der Mann bewusstlos war, durchsuchten alle Angeklagten mutmaßlich die Wohnung und entwendeten etwa eine EC-Karte, Bargeld, Goldmünzen und Pelzmäntel. Rund sechs Wochen nach der Tat sei der betagte Mann an den Folgen gestorben.

Zwei der Angeklagten sind wegen ähnlicher Taten bereits vorbestraft. Eine 26-Jährige befindet sich derzeit in Strafhaft, die weiteren Angeklagten in Untersuchungshaft. Zwei der aus Rumänien stammenden Frauen waren wegen des Verfahrens in ihrem Heimatland festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert worden, eine wurde in der Schweiz gefasst. Zu Prozessbeginn vor rund vier Monaten hatten sie geschwiegen, sich später geständig gezeigt.