Wie kam es eigentlich zu diesem Feiertag? Ein Blick auf die Ursprünge von Christi Himmelfahrt zeigt, dass der Tag einst ganz anders gedacht war – als stilles Gedenken an ein zentrales Ereignis des christlichen Glaubens. Seit dem 4. Jahrhundert ist Christi Himmelfahrt ein eigenes Fest, an dem Christen an die sogenannte Aufhebung Jesu in den Himmel erinnern. Im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, steht, dass Jesus nach der Wiederauferstehung noch 40 Tage bei seinen Jüngern war, bevor er zum Himmel aufstieg. Seit dem vierten Jahrhundert wird dieser Feiertag also begangen - bis heute. In diesem Jahr am 29. Mai.

Heute ist Himmelfahrt auch in vielen Nachbarländern wie der Schweiz, Österreich, Dänemark, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Frankreich ein Feiertag. Das Fest fällt stets auf einen Donnerstag. Der Tag wird in den Kirchen traditionell mit Gottesdiensten in Pfarrgärten, im Wald und auf Bergen gefeiert.

Seit 1934 ist Christi Himmelfahrt in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag. In der DDR war er Tag nur bis 1966 ein Feiertag, denn mit Einführung der Fünf-Tage-Woche im Sommer 1967 wurde im Osten Deutschlands etwa neben Ostermontag und dem Tag der Befreiung auch Himmelfahrt gestrichen. Nach der Wiedervereinigung wurde der Feiertag auch in den ostdeutschen Bundesländern wieder eingeführt.

1910 wurde der Ehrentag erstmals in Washington gefeiert. Er verbreitete sich schnell auch jenseits der USA. Ein Wegbereiter für den Vatertag als Gegenstück zum Muttertag in Europa war auch der Werbechef eines österreichischen Hemdenproduzenten in den 1950er Jahren. Er dichtete für eine Kampagne: "Vater sein ist vielfach Plag, drum leb er hoch der Vatertag".

Daraus entwickelten sich seit dem 19. Jahrhundert in manchen Großstädten - und insbesondere im Berliner Raum - sogenannte "Schinkentouren": Fuhrunternehmer organisierten Ausflugsfahrten mit Pferdefuhrwerken aufs Land. Frauen waren bei diesen Herrenpartien nicht erwünscht. In den 1930er Jahren etablierten holländische Zigarrenfabrikanten und Metzger dann den Vatertag als Gegenstück zum etablierten Muttertag.

Wie dieser christliche Festtag zum feucht-fröhlichen Vater- oder Herrentag wurde, ist nicht ganz klar. Dabei gibt es Hinweise darauf, dass das Treiben am Vatertag aus dem Himmelfahrts-Brauchtum entstanden sein könnte. So geht aus kirchlichen Chroniken hervor, dass schon im 17. Jahrhundert manche Himmelfahrts-Prozession in einem Trinkgelage geendet habe.

Zwischen dem Vatertag und Christi Himmelfahrt besteht übrigens durchaus doch ein Zusammenhang: Beide Ereignisse – sowohl die Gottesdienste als auch die Ausflüge der Männer werden traditionell im Freien begangen. In einigen Gegenden gehören Prozessionen dazu, bei denen um eine reiche Ernte gebeten wird – in diesem Jahr übrigens auch wieder in Berlin und Brandenburg. Die heute üblichen Bollerwagen, Kutschfahrten oder Fahrradtouren sind im Grunde Überreste dieser Bräuche.

Und während der Vatertag in vielen anderen Ländern am dritten Sonntag im Mai gefeiert wird und ein rein familiärer Feiertag ist, an dem die Väter von Ihren Kindern beschenkt werden, wird er in Deutschland eben oft als Anlass für Trinkgelage genutzt – besonders in ländlichen Regionen. Apropos Alkohol: Bei feucht-fröhlichen Herrentags-Ausflügen sollten Auto oder Fahrrad besser zu Hause bleiben. Es gibt jedes Jahr an Christi Himmelfahrt mehr Unfälle unter Alkoholeinfluss als an vergleichbaren Tagen. Im Jahr 2024 sind laut Statistischem Bundesamt allein an diesem Tag 287 Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss registriert worden - mehr als an jedem anderen Tag des Jahres. Der Durchschnittswert für Alkoholunfälle im gesamten Jahresverlauf lag bei lediglich 95 pro Tag.

Da der Freitag in vielen Bundesländern – so auch in Berlin und Brandenburg - schulfrei ist, dürfte dies das Verkehrsaufkommen weiter erhöhen – der ADAC warnt für das Wochenende vor Staus auf den Autobahnen, da mit starkem Reise- und Ausflugsverkehr zu rechnen sei.