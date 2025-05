In Velten gefundener Schädel gehört nicht zu vermisstem Rathenower

Der bei der Munitionssuche in einem Kanal in Velten (Oberhavel) entdeckte menschliche Schädel gehört nicht zu dem seit einem Jahr vermissten jungen Mann aus Rathenow (Havelland). Das sagte Oberstaatsanwalt Andreas Pelzer dem rbb am Dienstag.

Dass kein Zusammenhang zu dem Fall besteht, habe anhand des Zahnstatus des Schädels festgestellt werden können. So konnte auch bereits vor zwei Wochen ausgeschlossen werden, dass ein Zusammenhang zu einer seit 1997 in Oberhavel vermissten, damals 17 Jahre jungen hochschwangeren Frau besteht, wie Pelzer sagte.