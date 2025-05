Nach dem Waldbrand in der Nähe von Niemegk (Potsdam-Mittelmark) am Donnerstag hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt.



Wie die Polizeidirektion West am Freitag mitteilte, haben Zeugen vor Ort Hinweise auf einen möglichen Täter geben können. Ermittler seien den Hinweisen nachgegangen und hätten einen 47-jährigen Mann als Tatverdächtigen festgestellt. Gegen ihn sei eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf Brandstiftung aufgenommen worden. Weitere Angaben zu dem mutmaßlichen Brandstifter machte die Polizei nicht.