Weltbienentag - Die Honigbiene und ihre wilden Verwandten

Di. 20.05.25 | 06:22 Uhr | Von Annette Kufner

Bild: dpa

Sie ist fleißig, kann mittelgut fliegen und produziert das einzige Süßungsmittel, das in der Natur mundfertig vorkommt: die Honigbiene. Weniger bekannt sind ihre Verwandten, die Wildbienen. 604 gibt es. Aber sie sind gefährdet. Von Annette Kufner

Wildbienen haben tolle Namen. Da ist die Stumpfzähnige Zottelbiene, die in selbstgegrabenen Bodenhöhlen lebt. Dann die blauschwarze Holzbiene, die sich ihr Zuhause in morsches Holz nagt. Oder auch noch die Luzerne-Sägehornbiene, die fürs Kuscheln bekannt ist. Die Männchen dieser Art bilden Schlafgemeinschaften: Gemeinsam kommen sie auf einer Pflanze zusammen, um miteinander die Nacht zu verbringen. Doch Wildbienen haben einen schweren Stand. Von den rund 600 Arten, die in Deutschland nachgewiesen sind, steht mehr als die Hälfte als gefährdet auf der Roten Liste. Überraschend dabei: In Städten wie Berlin scheinen Wildbienen gut zurecht zu kommen. In der Hauptstadt sind laut Deutscher Wildtierstiftung rund 330 Arten vertreten – nur rund 50 Arten weniger als im Flächenland Brandenburg (Quelle: Nabu Brandenburg). Gründe für ihre Gefährdung seien die spezifischen Bedürfnisse der Tiere. Eine Vielfalt an Nistplätzen und Blüten allerdings erhöhe die Chance, dass Wildbienen einen Platz zum Leben finden, so die Stiftung.

Genug Nektar für alle?

Doch durch Versiegelung und Neubau stehen den Berliner Bienen immer weniger Pflanzen zur Verfügung. Die Deutsche Wildtierstiftung warnt, dass Wildbienenarten in Gebieten mit knappen Ressourcen verdrängt werden könnten. Ein Faktor in der Gleichung: die Honigbiene. Artenschützer und Imker diskutieren seit Jahren, ob Honigbienenvölker, die vom Menschen gehalten werden, zur Verdrängung von Wildbienen-Arten beitragen, denn viele Wildbienen sind auf ganz bestimmte Pflanzen angewiesen. Honigbienen dagegen mögen fast jeden Nektar. Wildbienen leben zumeist solitär, ein Honigbienenschwarm besteht hingegen aus bis zu 80.000 Bienen. Die Deutsche Wildtierstiftung warnt vor allem vor Imkerei in der Nähe von Naturschutzgebieten. Aber auch in der Stadt sei die Überlegenheit der Honigbiene zu beobachten, sagt Projektmitarbeiterin Anja Proske: "Wir machen auf unseren Blühflächen in der Stadt seit 2018 ein Wildbienen-Monitoring und allein von der Sicht her ist relativ klar, dass da unheimlich viele Honigbienen dabei sind. Und es ist einfach logisch, dass wenn es so viele Honigbienen gibt, die die selbe Ressource nutzen - Pollen und Nektar von Blüten - dass es da ein Konkurrenzverhalten geben wird.“

Die Geschäftsführerin des Nabu Berlin, Melanie von Orlow, sieht das anders. Die Nahrungsquellen der Wildbienen seien für die Honigbiene nur am Rande interessant: "Die Honigbiene ist ein Massentrachtsammler. Das heißt, sie geht vor allem auf die großen blühenden Straßenbaum-Angebote. Darum ist die Honigbiene nur sehr eingeschränkt in der Konkurrenz mit Wildbienen. Sie besucht vielleicht mal die ein oder andere klassische Wildblüte, aber solange ich nicht irgendeine rare Blüte habe, die in Massentracht vorkommt, wird keine Honigbiene da die 'Belegschaft' hinschicken."

Das eigentliche Problem

Das eigentliche Problem der Wildbienen sei der Verlust der Lebensräume und eine massive Umgestaltung der Landschaft in Monokulturen, sagt von Orlow, die selbst Imkerin ist: "Sie müssen nur durch Brandenburg fahren - es ist ein Trauerspiel: Manchmal kilometerweise nur Mais." Auch Anja Proske von der Wildtierstiftung betont, dass das Hauptproblem der Wildbiene weder die Honigbiene noch Imkerinnen und Imker seien. "Am Ende wollen wir alle dasselbe", so Proske. "Das Problem ist, dass es immer weniger Blüten in der Landschaft gibt, immer weniger geeignete Lebensräume, die sowohl für Honigbienen als auch für die 600 anderen Bienenarten in Deutschland ausreichend sind." Die Stiftung hat in den vergangenen Jahren fast 100 Blühflächen in Berlin geschaffen, um das Nahrungsangebot für Bienen zu vergrößern – gefördert vom Berliner Senat im Rahmen der 2018 beschlossenen sogenannten "Bestäuberstrategie".

Wildbienen mögen es ursprünglich

Bild: dpa/Erhard Nerger Mehr als 600 Wildbienenarten gibt es in Deutschland. Eine von ihnen ist die Stumpfzähnige Zottelbiene. Recht prominent verbreitet ist auch die gewöhnliche Filzbiene. Und dann noch die Steppenglanzbiene. Doch mehr als die Hälfte der Wildbienenarten stehen als gefährdet auf der Roten Liste.

Bild: dpa/Lucas Seebacher Wer Wildbienen helfen will, braucht gar nicht viel. Schon eine Fensterbank reicht, um den Wildbienen etwas Leckeres zu bieten. Viele Wildbienenarten lieben Kräuterpflanzen wie Salbei, Oregano oder Schnittlauch. Wichtig ist nur, dass man die Pflanzen aufblühen lässt und nicht herunterschneidet.

Bild: dpa/Guenter Nicht selten werden die Wildbienen nach ihren Behausungen oder nach sehr markanten Erscheinungsmerkmalen benannt. Die Rote Schneckenhaus-Mauerbiene richtet sich..., genau, am liebsten in einem leeren Schneckenhaus ein und legt dort zwischen März und Juni ihre Brut ab. Der Nachwuchs schlüpft dann allerdings erst im darauffolgenden Frühjahr.

Bild: dpa/Thomas Banneyer Wer einen Balkon hat, kann zusätzlich heimische Wildstauden und Rankenpflanzen setzen – zum Beispiel die Zaun-Wicke oder die gewöhnliche Waldrebe. Besonders gut ist es, wenn die Pflanzen zu unterschiedlichen Zeiten blühen, denn dann sind die Bienen dauerhaft versorgt.

Bild: dpa/Uwe Anspach Vollkommen nutzlos sind übrigens Geranien, Hortensien und viele Rosenarten. Sie sehen zwar schön aus, produzieren aber weder Nektar noch Pollen – und bieten Bienen deshalb auch keine Nahrung.

Bild: dpa/Kuehn Von der Pelzbiene gibt es mehrere kleine Unterarten und sie alle haben auch etwas abweichende Namen: Gewöhnliche oder Gemeine Pelzbiene oder Frühlingspelzbiene. Wie die meisten Wildbienen kommt die Pelzbiene ausschließlich allein vor, "solitärlebend" also. Völlig solitär aber ist die Pelzbiene auch nicht, sie sucht sich auch sehr oft einen Unterschlupf in Siedlungsbereichen, etwa in oder an Gebäuden.

Bild: dpa Wer einen Garten hat, kann Wildbienen mit einer Blühfläche etwas Gutes tun. Dort sollten vor allem heimische Pflanzen wachsen, denn dann werden sie von den heimischen Wildbienen sicher angesteuert. Die Blühwiesen müssen übrigens nicht extra bewässert werden. Ziel ist die Naturbelassenheit, auch wenn das mal etwas verdorrt aussieht. Kleine Brachflächen oder sandige Stellen sind wichtig. Die meisten Wildbienenarten nisten im Boden, etwa die stumpfzähnige Zottelbiene, die in kleinen selbstgegrabenen Löchern lebt.

Bild: dpa/Christof Wermter Ein Bienenhotel nützt den meisten Wildbienen nichts. Wer dennoch eines aufstellen will, sollte es sonnig, trocken und windgeschützt positionieren. Und auf die richtigen Materialien kommt es an. Dazu gehören sauber angebohrte Harthölzer oder Bambusröhrchen ohne Risse. Ein kleines Lehmdepot gehört ebenfalls dazu, denn den brauchen die Tiere, um die Tunnel zu verschließen, in die sie ihre Eier gelegt haben. Diese Tunnel müssen tief genug sein, denn sonst holt den Nachwuchs am Ende der nächste Vogel.

Bild: dpa/Hecker Erdlöcher, Schneckenhäuser und Holz sind natürliche Unterschlüpfe der Wildbienen. Wenn es dann Holz ist, dann suchen sich die Wildbienen oft ihren Unterschlupf eher im Totholz. Die Holzbiene ist dabei besonders effektiv, und nagt sich regelrechte Gänge ins Holz. Sozial allerdings fallen auch sie nicht aus dem Wildbienenmuster: Sie sind - wie die meisten Wildbienen - gern allein. Sendung: | Zum Beitrag | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen

















Genug Hilfe vom Senat?

Auch der Nabu Berlin hat eine Vielzahl an Blühflächen geschaffen. Nabu-Chefin Melanie von Orlow wünscht sich allerdings mehr Unterstützung von der Politik. Viele Naturprojekte seien in den vergangenen Jahren erst geschaffen und dann wieder eingestampft worden, kritisiert sie: "Der Beschluss des Berliner Abgeordnetenhauses 2018 für die 'Bestäuberstrategie' war ein Wendepunkt und hat hier wirklich ganz viele Dinge vorangebracht, allerdings ist dieser Prozess jetzt ins Stocken geraten. Viele der dort beschlossenen Projekte sind inzwischen wieder eingestampft oder in Abwicklung. Das ist ein fatales Zeichen." Der Senat weist das zurück. Auf rbb-Anfrage heißt es, man stelle der Deutschen Wildtierstiftung im Rahmen der "Bestäuberstrategie" weiterhin jährlich fast eine halbe Million Euro zur Verfügung. Die Förderung sei zudem bis 2027 verlängert worden.

