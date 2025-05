Knapp eine Woche vor den sogenannten Eisheiligen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in den ostdeutschen Bundesländern vor Frost in den kommenden Nächten.

Die Nacht zu Dienstag werde die kälteste sein, sagte eine Sprecherin. Demnach können die Temperaturen in Bodennähe auf -1 bis -6 Grad fallen. In Nordbrandenburg seien -9 Grad möglich. Bis zum Wochenende bewegen sich die Temperaturen den Angaben zufolge nachts in Bodennähe knapp unter dem Gefrierpunkt.