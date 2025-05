Rechtsextremismus an Schulen ist ein wachsendes Problem. In Brandenburg stieg die Zahl der Vorfälle zuletzt deutlich. Die Berliner Beratungsstelle Crossroads will Lehrkräfte mit Workshops besser darauf vorbereiten. Von Simon Wenzel

Am zweiten Tag an der neuen Schule habe ihm ein Schüler im Vorbeigehen einen Hitlergruß gezeigt, sagt Heiner. Das habe er zunächst gar nicht so richtig verstanden. "Das Thema Rechtsextremismus war in den Nuller-Jahren ja schonmal ein großes, da war ich auch hier in Brandenburg als Lehrer tätig", sagt Heiner. Zwischenzeitlich hatte er in Niedersachsen gearbeitet und dachte, "das Thema sei vorbei". Den Hitlergruß habe er im ersten Moment gar nicht realisiert, dann sei er "geschockt" gewesen.

Das Meiste von dem, was im Workshop besprochen wird, soll auch dort bleiben. Aber Heiner schildert später nochmal gegenüber rbb|24, wieso er hier ist. Seit etwa zwei Jahren unterrichte er wieder in Brandenburg. Dabei habe er "immer wieder" von "mehr oder weniger direkt rechsradikalen oder homophoben Aussagen" erfahren. Ab der fünften Klasse aufwärts von Schülerinnen und Schülern fast aller Altersklassen, sagt Heiner. "Auch Kollegen sagen mir: Ja, das kommt hier vor."

Rund 20 Lehrerinnen und Lehrer, Sozial- und Projektarbeiter sitzen im Stuhlkreis und stellen sich vor. Workshop im Rahmen der Tincon, des Jugend-Programms der Berliner Digitalmesse Republica, Thema: "Mit Rechtsextremismus in der Schule umgehen". Hubert Heiner ist der erste in der Reihe. Er unterrichtet an einer Grund- und Gesamtschule in Brandenburg, in der Gemeinde Kloster Lehnin.

Workshop-Leiter Julian von der Beratungsstelle Crossroads geht es heute darum, den Lehrkräften zu zeigen, was ihre Rolle ist. "Was sehe ich als wichtig an, was ist mein Lehrauftrag? Gleichzeitig geben wir den Input, dass sich alle damit auseinandersetzen sollten - unabhängig von ihrem Fachgebiet", sagt er. Weil Crossroads auch Ausstiegsbegleitung für Menschen aus der rechtsextremen Szene macht und Beratungen für deren Angehörige anbietet, soll sein Nachname ungenannt bleiben.

Mehrere Bedenken werden im Laufe des Workshops deutlich: Was darf man als Lehrkraft im Spannungsfeld zwischen politischer Neutralität und Einsetzen für die Demokratie? Und was ist der richtige Ton, die richtige Ansprechhaltung gegenüber den Schülerinnen und Schülern, um im Dialog zu bleiben?

Die Arbeit an und mit Schulen hat bei Crossroads inzwischen einen hohen Stellenwert. Rechtsextremismus nimmt auch hier zu. In Brandenburg stieg die Zahl politisch motivierter rechter Straftaten an Schulen zuletzt deutlich. In der Polizeistatistik für das Jahr 2024 werden 336 Fälle ausgewiesen. Im Vorjahr waren es noch 258. Crossroads bietet Workshops wie diesen nicht nur im Rahmen der Jugend-Konferenz Tincon an. Manchmal werden sie auch für ganze Kollegien an Schulen durchgeführt.

Nicht jeder Lehrer sehe es allerdings als seinen Auftrag, rechtsextremistischen Äußerungen entgegenzuwirken, schildert Julian. Bei Fortbildungen mit 40 oder 50 Leuten seien neben den engagierten Lehrkräften immer auch welche dabei, "für die es gar keine Rolle spielt, die sich nicht damit auseinander setzen wollen".

Ein anderes, großes Problem, welches auch die engagierten Teilnehmer im Workshop herausarbeiten: Zeit. "Es ist ja klar: Wenn ich 300 Schülerinnen und Schüler in der Woche in meinem Unterricht sehe, ist es schwierig, mich mit einem einzelnen auseinander zu setzen", sagt Julian. Das sei ein "systemisches Problem". Seine Erfahrunge ist Lehrkräfte würden das Thema gerne "sehr schnell abgeben nach außen" - also an Stellen wie Crossroads, um selbst wieder ihrem Unterricht nachgehen zu können.