Der bekannte Rapper Xatar ist tot. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Giwar Hajabi hieß, sei am Donnerstag tot in einer Wohnung in Köln aufgefunden worden. Das teilte die Kölner Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Er wurde 43 Jahre alt.

Der im Iran geborene Kurde wuchs in Bonn auf und galt als einer der einflussreichsten, aber auch umstrittensten Rapper der deutschen Hip-Hop-Szene. Zuletzt war Xatar für das Berliner Label Budde Talent Agency tätig.

Der Tod des Musikers löste auch in der Berliner Rap-Szene Reaktionen aus. "Eine wahre Deutschrap-Legende ist von uns gegangen", schrieb der Rapper Fler auf Instagram. "Viel Kraft und Liebe seiner ganzen Familie", schrieb Massiv in den sozialen Medien.

Die Staatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren aufgenommen. Es soll klären, ob es Hinweise auf "ein strafrechtlich relevantes Fremdverschulden" am Tod des Rappers gibt. Zu diesem Zweck sei auch eine Obduktion durchgeführt worden. "Zeichen äußerlicher Gewalteinwirkung haben sich dabei nicht feststellen lassen", erklärte die Staatsanwaltschaft.