Also all meine Unfälle zuletzt aufm Fahrrad passierten, als ich auf einem Radweg fuhr und Autofahrende ohne zu Gucken abgebogen sind. Fahre ich auf der Straße und nehme mir meinen Platz, passiert mir nichts. Es sollte also genau das Gegenteil passieren von dem was Sie sagen. Radfahrende auf die Straße wo sie auch gesehen und wahrgenommen werden.

Gerne zahl ich auch eine Radsteuer. Sollte analog zu PKW berechnet werden Also nach CO2-Ausstoß z.B. Würde dann 0€ bei rauskommen. Oder nach Platzverbrauch? Auch gerne, dann wird die PKW-Steuer nämlich sehr viel teurer. Wäre ich auch dabei.