Streifen, Flecken, Farben, Formen - Wie Sie Hummeln am Hintern erkennen

So. 01.06.25 | 18:37 Uhr | Von Julia Sie-Yong Fischer und Oliver Noffke

Bild: picture alliance/blickwinkel/F.Hecker

Dünne Streifen, breite Streifen, keine Streifen, rotes oder weißes Heck, glatter oder struppiger Pelz: In Berlin und Brandenburg kommen vor allem sieben Hummelarten vor. Wer genau hinschaut, kann sie gut unterscheiden. Von J.S. Fischer und O. Noffke

Kleine Flügel, pummeliger Körper, lautes Surren und ein gemütlicher bis träger Flugstil - je nachdem, wie vollgestopft die Pollenhöschen an den Hinterbeinen sind: Eine Hummel ist oft auf den ersten Blick auszumachen. Doch welche Art ist es genau? Weltweit sind rund 250 verschiedene bekannt, 41 davon leben in Deutschland. In Brandenburg und Berlin sind vor allem sieben Hummelart anzutreffen. Jede hat ihre individuellen Merkmale. Sie unterscheiden sich in Größe, Körperform und Verhalten, haben Lieblingsblüten und spezifische Muster im Pelz. Manchmal muss man sehr genau hinsehen, um eine Hummel richtig zu bestimmen. Oft aber reicht ein verstohlener Blick aufs Hinterteil.

Klein, aber bohème: die Ackerhummel (Bombus pascuorum)

Ackerhummel Bild: Blickwinkel/Andreas Hartl

Kaum schwarze Behaarung, dafür ein auffälliger orangefarbener bis fuchsbrauner Brustpelz, grauweiße Akzente und mehrere schmale Ringe am Hinterteil: Die Ackerhummel sticht in der regionalen Bombus-Szene hervor. Modisch gesehen eher klassische Bohème, statt Mainstream-Color-Blocking in schwarz und gelb. Ackerhummeln sind vergleichsweise klein, die Arbeiterinnen erreichen eine Größe von neun bis 15 Millimetern. Exemplare, die im Frühjahr geschlüpft sind, wenn das Nahrungsangebot noch knapp ist, werden oft für Bienen gehalten. Denn sie wirken recht schmal. Mit fortschreitendem Sommer werden die Generationen kräftiger. Ackerhummeln fühlen sich in Wäldern, Wiesen, Parkanlagen und Siedlungsgebieten wohl. Sie gelten als sanftmütig und stechfaul.

Renitente Höhenfliegerin: die Baumhummel (Bombus hypnorum)

Baumhummel Bild: picture alliance/blickwinkel/W.Willner

Baumhummeln sind eindeutig zu erkennen: Hinter dem Kopf haben sie auf der Vorder- und Rückseite rotbraune Haare, die in eine schwarze Färbung übergehen. Das Hinterteil ist ebenfalls scharz, seine letzten beiden Abschnitte hingegen weißgrau. Selten sind auch Exemplare zu sehen, die im Brustbereich fast vollständig schwarz und nur aufgrund des hellen Hinterns auszumachen sind. Baumhummeln nisten ausschließlich überirdisch. Sie besetzen gern leergezogene Spechtlöcher oder hohle Äste, aber auch Spalten im Mauerwerk oder Vogelnester. Sie gilt als leicht reizbar und verteidigt die Eingänge ihrer Nester mit Nachdruck. Baumhummeln sind in fast allen Ecken der Europäischen Union zu finden und können sogar mit den Bedingungen in subalpinen Regionen bis 2.200 Metern Höhe zurechtkommen.

Die Klassische: die Dunkle Erdhummel (Bombus terrestris)

Dunkle Erdhummel Bild: picture alliance/Zoonar/JUERGENLANDSHOEFT

Schließen Sie die Augen, denken Sie "Hummel" und wahrscheinlich zieht Ihr Gehirn ein Bild aus der Schublade, das aussieht wie die Dunkle Erdhummel. Sie zeigt viel schwarze Körperbehaarung, unterbrochen von zwei breiten goldgelben Streifen an den beiden Enden des Brustbereichs, das Hinterteil ist weiß gefärbt. Arbeiterinnen werden elf bis 17 Millimeter groß. Die Dunkle Erdhummel ist eine der weitverbreitetsten und häufigsten Hummelarten in Deutschland. Sie ist auch eine der ersten, die nach dem Winter zu fliegen beginnt. Besonders wählerisch bei der Nahrungssuche ist die Dunkle Erdhummel nicht, sie fliegt auf eine Reihe von Blütenpflanzen. Zudem bildet sie relativ große Völker von bis zu 600 Tieren. Aufgrund dieser Eigenschaften sind Dunkle Erdhummeln bei Züchtern und Landwirten beliebt, die Völker zum Beispiel an Erdbeerfeldern platzieren oder in Obstplantagen. Auf diese Weise ist sie allerdings in vielen Erdgebieten zur invasiven Art geworden.

Mainstream, aber selten: die Große Erdhummel (Bombus magnus)

Große Erdhummel Bild: imago images/imagebroker/manfredxy

Anders, als der Name vermuten lässt, unterscheidet sich die Große Erdhummel eigentlich gar nicht stark von der Dunklen Erdhummel in ihrer Größe. Königin, Drohnen und Arbeiterinnen beider Arten werden etwa gleich groß. Auch die Pelzmuster sind sich sehr ähnlich: schwarze Körper, zwei gelbe Streifen auf dem Thorax, die letzten beiden Segmente des Hinterteils sind weiß gefärbt. Was sie voneinander trennt, sind die Größe des Kopfes und die Länge des Saugrüssels. Für Laien sind solche Unterschiede allerdings nur schwer zu erkennen. Große Erdhummeln haben sich auf Heidepflanzen spezialisiert und sind deshalb vor allem in nördlichen Regionen zu finden. Die Art gilt in Deutschland als "stark gefährdet". Wenn Ihnen eine Hummel begegnet, die wie eine Große Erdhummel aussieht, ist es deshalb in den meisten Fällen wahrscheinlich eine Dunkle Erdhummel.

Drei-Streifen-Look: die Gartenhummel (Bombus hortorum)

Gartenhummel Bild: picture alliance/imagbroker/C.Kosanetzky

Schwarz, gelb, weiß: Die Gartenhummel trägt ebenfalls klassisches Hummelkolorit. Auf den ersten Blick oder im Flug scheint sie ebenfalls zwei sonnige Streifen zu haben. Doch das täuscht. Tatsächlich trägt sie am Ansatz des Hinterteils einen dritten. Besonders gut ist das zu sehen, wenn sie über eine Distel, Kornblume oder andere wilde Blühpflanzen krabbelt. Die Gartenhummel ist eine Ausdauersportlerin. Für die Nahrungssuche legt sie Entfernungn von bis zu zwei Kilometern zurück. In Deutschland gilt sie - noch - nicht als gefährdet, ihr Bestand ist in den vergangenen Jahrzehnten allerdings deutlich zurückgegangen. Insbesondere durch die Versiegelung von Flächen und dem Verschwinden von Lebensräumen wie Streuobst- und Wildwiesen.

Ein Brummer trägt Prada: die Steinhummel (Bombus lapidarius)

Steinhummel Bild: picture alliance/blickwinkel/W.Layer

Tiefschwarzer Pelz und ein rot-orange leuchtender Fleck am Hintern: Die Steinhummel ist ohne Frage zeitlos schick. Quasi das Prada-Modell unter den Echten Bienen. Gefährdet ist diese Art nicht. Sie hat einen breiten Speiseplan und kommt auch in Städten gut zurecht. Dennoch ist sie in Berlin seltener geworden, berichtet der Nabu. Das Verschwinden von Brachflächen, übermäßiges Rasenmähen oder Steinwüsten in Vorgärten, haben der Steinhummel das Großstadteben deutlich erschwert. Steinhummeln benötigen sehr viel Energie, sind deshalb ständig auf Nahrungssuche und viel unterwegs. Allerdings werden sie nicht besonders alt: Das Leben einer Arbeiterin endet nach etwa 19 Tagen. Die Pollensammlerinnen anderer Arten leben einige Wochen bis Monate länger.

Leicht erkennbare Individualistin: Die Wiesenhummel (Bombus pratorum)

Wiesenhummel Bild: picture alliance/imagebroker/A.Labhardt)

Während andere Hummelarten sehr uniform auftreten, kleiden sich Wiesenhummeln recht individuell. Dennoch sind sie ziemlich leicht zu erkennen. Zum einen haben Wiesenhummeln einen Pelz, der in der Region einmalig ist: Struppig, fast schon bürstenartig stehen die einzelnen Haare vom Körper ab. Zudem ist die Wiesenhummel auffällig klein, Arbeiterinnen werden nur neun bis 14 Millimeter lang. Auch ist keine andere der häufig zu anzutreffenden Hummelarten gefärbt wie die Wiesenhummel. Die Spitze ihres Hinterteils ist orange-rot, ihr Körper ist schwarz, sie trägt einen gelben Streifen im Nacken und einen zweiten am Ansatz des Hinterteils. Wie breit oder schmal die gelben Streifen sind, ist jedoch von Wiesenhummel zu Wiesenhummel verschieden. Häufig fehlt ein Streifen, manche Exemplare haben einen gelben Fleck auf dem Rücken, statt eines Rings um die Brust. Andere tragen mehr gelb als schwarz. Wiesenhummeln beenden ihre Winterpause besonders früh. Bereits bei Temperaturen ab fünf Grad begeben sich die Arbeiterinnen auf Nahrungssuche.