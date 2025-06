Polizeieinsatz in Berlin-Spandau

In der Nacht von Sonntag zu Montag haben Aktivisten der "Neuen Generation" versucht, die Axel-Springer-Druckerei in Berlin-Spandau zu blockieren. Die Polizei nahm bei der Aktion 30 Menschen fest, wie ein Sprecher dem rbb am Montag mitteilte.