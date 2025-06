In Berlin-Marzahn hat ein Großbrand drei Lagerhallen und mehrere Lkw zerstört – eine Fläche von 3.500 Quadratmeter stand in Flammen. Der Einsatz war für die Feuerwehr schwierig, das Löschwasser musste über kilometerlange Schläuche gepumpt werden.

Ein in Berlin-Marzahn ausgebrochenes Großfeuer ist mittlerweile unter Kontrolle. Wie die Feuerwehr dem rbb am Montagmorgen mitteilte, könnten die Nachlöscharbeiten im Pyramidenring aber noch bis in die Mittagsstunden weitergehen.

Das Feuer auf dem Gelände eines Paletten-Dienstes war am Sonntag gegen 21 Uhr ausgebrochen. Drei Lagerhallen standen in Flammen, außerdem mehrere Lastwagen und eine unbekannte Anzahl an Holzpaletten. Die Feuerwehr war in der Spitze mit 150 Kräften im Einsatz; das Feuer hatte sich zwischenzeitlich auf 3.500 Quadratmeter ausgebreitet.