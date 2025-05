Allerdings gelten Einschränkungen. So dürfen die Mittel nur nach vorherigem amtlichen Warndienstaufruf der zuständigen Pflanzenschutzdienste angewendet werden. Die Warndienste geben ihre Einschätzung auf Basis von Vorkommen der Insekten ab. Beim Ausbringen selbst müsse unter anderem auf Mindestabstände und sogenannte verlustmindernde Technik geachtet werden. Damit sollen Natur und Menschen so wenig wie möglich belastet werden, wie es weiter heißt.

Wird die Schilf-Glasflügelzikade nicht bekämpft, würde sie in einigen Regionen Deutschlands weiter um sich greifen, heißt es jetzt zur Begründung der Maßnahmen vom Bundesamt. "Mit den jetzt erteilten Notfallzulassungen sind die kritischen Bereiche in dieser Saison zunächst behandelbar", teilt Thomas Schneider, Leiter der Abteilung Pflanzenschutzmittel im BVL, mit. "Die Situation entwickelt sich allerdings sehr dynamisch. Wir stehen deshalb in engem Austausch mit dem Julius Kühn-Institut und den zuständigen Behörden vor Ort. Die betroffenen Anbauverbände liefern regelmäßig Informationen zur aktuellen Situation." Sollte weiterer Bedarfe bestehen, könnte bei den Zulassungen nachgebessert werden, so Schneider.

In Brandenburg ist das Insekt noch eine Randerscheinung, welches die Ernten der Rüben- und Kartoffelbauern bedroht, hieß es in der vergangenen Woche vom Landesbauernverband gegenüber dem rbb. In anderen Bundesländern habe sie allerdings im Vorjahr bereits Schäden auf Zehntausenden Hektar Ackerfläche verursacht.