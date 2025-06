Auch Städtereisen – etwa nach Berlin – beginnen heute meist mit einem Blick in die sozialen Medien. Visitberlin vermarktet die Hauptstadt als Reiseziel und setzt dabei längst auch auf Social-Media-Kampagnen und Influencer.

Visitberlin vermarktet Berlin als Reiseziel im In- und Ausland und ist für das touristische Stadtmarketing verantwortlich. Christian Tänzler ist Pressesprecher von Visitberlin, Susanne Schreiber leitet den Bereich Kommunikation.

Tänzler: Oft geht es um Reisekosten, Übernachtungen oder Tickets für den Nahverkehr – und natürlich um Informationen. Die schreiben uns zum Beispiel eine Mail mit dem Betreff "Kooperation mit Visitberlin". Wenn dann auch im Text klar wird, dass sie über Berlin berichten wollen, ist das ein Anfang. Im besten Fall haben sie ein echtes Interesse an der Stadt. Im schlechtesten Fall steht in der Anrede "Berlin", im Text dann aber irgendeine andere Stadt. Das sind dann Massenmails.

Tänzler: Rund 200 pro Jahr – also öfter als alle zwei Tage. Die meisten lehnen wir ab. Wir schauen genau: Wer postet was auf welchen Kanälen? Und hat das überhaupt einen Berlin-Bezug? Es fragen ja nicht nur Reise-Influencer an, sondern auch viele aus dem Mode- und Lifestylebereich. Ein rotes Kleid vorm Brandenburger Tor ist nett – aber wenn man das Tor nicht sieht, bringt uns das nichts.